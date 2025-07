Raków pracuje nad hitem transferowym. Rozmowy rozpoczęte

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków poważnie zainteresowany transferem Tomasza Pieńki

Tomasz Pieńko ma za sobą bardzo udany sezon w PKO Ekstraklasie. 21-latek rozegrał w nim 30 spotkań zdobywając siedem bramek i notując dwie asysty w barwach Zagłębia Lubin. Nic więc dziwnego, że młodym zawodnikiem zainteresowały się czołowe polskie kluby. Jednym z nich jest Lech Poznań. Kolejorz dotychczas nie zdecydował się jednak na przedstawienie konkretnej oferty Miedziowym.

Zdecydowanie bardziej konkretny w swoich działaniach jest natomiast Raków Częstochowa. Jak donosi Tomasz Włodarczyk na łamach „Meczyki.pl”, we wtorek doszło do spotkania przedstawicieli obu klubów, a do Lubina udali się Wojciech Cygan i Artur Płatek. Częstochowianie rozważają dwa scenariusze przeprowadzenia tego transferu.

Pierwszą opcją jest zwykły transfer gotówkowy, a drugą propozycja włączenia w transakcję Leonardo Rochy. Jak podkreśla Tomasz Włodarczyk, obecnie nie doszło jeszcze do porozumienia między Rakowem a Zagłębiem w sprawie Tomasza Pieńki, ale nie wykluczone, że w najbliższym czasie zainteresowanie przerodzi się w konkretną ofertę.

Tomasz Pieńko oprócz Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa znalazł się również na celowniku klubów tureckich oraz z MLS. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro, a jego kontrakt z Zagłębiem wygasa w czerwcu 2026 roku.

