Matej Rodin nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził transfer Mateja Rodina, który wcześniej był zapowiadany przez serwis Weszło.com. Chorwat podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2025 roku.

IMAGO / Krzysztof Porebski / Newspix Na zdjęciu: Matej Rodin

Raków Częstochowa zbroi się przed wiosenną rundą PKO Ekstraklasy i planuje obronić mistrzowski tytuł. Już wcześniej Medaliki dokonały trzech transferów, a do klubu dołączyli Jakub Myszor, Muhamed Sahinović oraz Erick Otieno.

We wtorek Raków Częstochowa potwierdził kolejny transfer. Tym razem do ekipy spod Jasnej Góry dołączył Matej Rodin, który w przeszłości był związany z Cracovią. 27-letni obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o 1,5 roku.

W Krakowie Chorwat spędził 2,5 roku rozgrywając w drużynie pasów 74 spotkania na poziomie PKO Ekstraklasy. Może pochwalić się czterema golami i trzema asystami zdobytymi w tym czasie. Na początku 2023 roku przeniósł się do belgijskiego KV Oostende, z którym tej zimy rozwiązał kontrakt.

