Raków Częstochowa w związku z tym, że z klubem najpewniej pożegna się Marek Papszun, stanie przed wyzwaniem znalezienia nowego szkoleniowca. Ciekawe wieści już wyciekły do sieci.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Dawid Kroczek, a później Łukasz Tomczyk? Raków będzie musiał znaleźć nowego trenera

Raków Częstochowa w ostatnim czasie otrząsnął się po słabszym starcie sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Gdy wydawało się, że zimą Czerwono-niebiescy będą mogli spokojnie skupić się na grze o najwyższe cele, 20 listopada pojawiły się niespodziewane wieści dotyczące trenera Marka Papszuna. Meczyki ujawniły, że Legia Warszawa ruszyła po 51-latka. Tym samym wkrótce klub z Częstochowy będzie musiał znaleźć następcę doświadczonego szkoleniowca.

Kamil Głębocki z portalu NaWylot dał do zrozumienia, że do końca rundy jesiennej Raków ma być prowadzony przez Dawida Kroczka, czyli dotychczasowego asystenta Papszuna. W ten sposób klub z Częstochowy ma spokojnie weryfikować i szukać nowego szkoleniowca. Z kolei dziennikarz Łukasz Olkowicz z Onet Przeglądu Sportowego podał, że Czerwono-niebiescy mogą być prowadzeni przez Łukasza Tomczyka od rundy wiosennej. Wraz z dotychczasowym trenerem Polonii do wicemistrzów ma też dołączyć jego asystent Łukasz Ocimek.

Śląska drużyna pod wodzą Tomczyka to w tej kampanii rewelacja Betclic 1. Ligi. Aktualnie bytomianie plasują się na czwartej pozycji w ligowej stawce, mając 27 punktów na koncie. Do lidera Wisły Kraków tracą 11 oczek. W najbliższą sobotę bytomianie zmierzą się ze Stalą Mielec. Tego samego dnia Raków czeka natomiast ligowa batalia z Piastem Gliwice.

Czytaj więcej: Legia szykuje wielką zmianę. Tak ma wyglądać sztab Papszuna