Raków odchudzą kadrę. Półroczne wypożyczenie z klubu

Raków oficjalnie potwierdził wypożyczenie z klubu

Deian Sorescu resztę sezonu spędzi w Turcji

Rumun przywdzieję koszulkę Gazientep FK, 16. ekipy Super Lig

Raków. Sorescu wypożyczony do Turcji

Raków Częstochowa w drugiej części sezonu będzie walczył na dwóch frontach. Podopieczni Dawida Szwargi mają nadzieję na obronę ligowego tytułu, a także liczą na na poprawę wyniku w krajowym pucharze, co oznacza zwycięstwo. Chociaż Medaliki nie rywalizują w Europie, ich kadra bez wątpienia potrzebuje swego rodzaju odświeżenia.

Dlatego mistrzowie Polski nie tylko finalizują wzmocnienia, ale także próbują utrzymać balans w swoim składzie. Dlatego pozbywają się zawodników, którzy nie mogą liczyć na regularną grę i nie pasują do wizji trenera. Jednym z takich piłkarzy jest Deian Sorescu, o którego odejściu mówiło się już od kilku dni.

Rumun został wypożyczony do tureckiego Gaziantep FK i spędzi tam resztę sezonu, co Raków oficjalnie potwierdził. 26-latek ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku, więc po powrocie do klubu zostanie oceniona jego przydatność.