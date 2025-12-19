Nowa twarz na ławce Rakowa. Oficjalna prezentacja za moment

Raków Częstochowa pozostaje obecnie bez trenera po tym, jak z klubem pożegnał się Marek Papszun. Jasne jest natomiast, kiedy odbędzie się prezentacja nowego szkoleniowca Medalików.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Łukasz Tomczyk zostanie zaprezentowany w Rakowie w poniedziałek

Raków Częstochowa w tym sezonie liczy się w walce o najwyższe cele. Czerwono-niebiescy nieustannie rywalizują na kilku frontach. Tym samym następca trenera Marka Papszuna od samego początku zostanie postawiony w trudnym położeniu i będzie musiał szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Tymczasem dziennikarz Kamil Głębocki z NA WYLOT TV przekazał, że prezentacja nowego trenera Medalików ma odbyć się w poniedziałek. Już wcześniej pojawiały się informacje, że stery nad Rakowem przejmie Łukasz Tomczyk. Tym samym zakończy się przygoda 37-latka z Polonią Bytom.

Prezentacja Łukasza Tomczyka jako trenera Rakowa odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia. 🤝 — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) December 19, 2025

Tomczyk ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną w ekipie ze Śląska. Niebiesko-Czerwoni zakończyli zmagania w 2025 roku w Betclic 1. Lidze na drugim miejscu w tabeli, ustępując pola jedynie Wiśle Kraków. Polonia Bytom, jako beniaminek rozgrywek, liczy się tym samym w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Kamil Bętkowski na platformie X już 6 grudnia przekazał natomiast, że nowy szkoleniowiec zwiąże się z Rakowem kontraktem obowiązującym przez 4,5 roku. Jednocześnie do sztabu zespołu z Częstochowy dołączą także Łukasz Ocimek oraz Mateusz Wraca w roli asystentów Łukasza Tomczyka. Z kolei trenerem przygotowania fizycznego ma zostać Łukasz Juchnik.

Raków w trakcie zimowej przerwy uda się na zgrupowanie do Turcji, gdzie będzie przebywał od 7 do 24 stycznia. W trakcie obozu przygotowawczego zespół rozegra pięć spotkań kontrolnych. Między innymi zmierzy się z FC Salzburg oraz Partizanem Belgrad.