Raków Częstochowa skorzystał z możliwości wykupienia na stałe pomocnika ze Stali Rzeszów. Wicemistrzowie Polski zakontraktowali piłkarza, podpisując umowę do 2029 roku.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Jesus Diaz wykupiony przez Raków Częstochowa

Raków Częstochowa jak na razie nie ogłosił jeszcze żadnego nowego transferu. Nie znaczy to jednak, że aktualni mistrzowie Polski nie działają w sprawie wzmocnień. Klub poinformował o wykupieniu pomocnika ze Stali Rzeszów.

„Raków Częstochowa skorzystał z opcji wykupu Jesúsa Díaza z pierwszoligowej Stali Rzeszów. Kontrakt kolumbijskiego pomocnika będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe Czerwono-niebieskich.

Zobacz WIDEO: Protokół VAR do zmiany!

Kolumbijczyk do Polski trafił w styczniu 2022 roku. Zawodnik został wyskautowany przez Cosmos Nowotaniec. Z tej ekipy w lipcu 2023 roku piłkarz zasilił Stal Rzeszów. Z kolei do Rakowa został wypożyczony we wrześniu minionego roku.

Jesús Díaz na dłużej w Rakowie! 🔴🔵



Klub skorzystał z opcji wykupu piłkarza ze Stali Rzeszów, a jego kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku.#DIAZ2029 pic.twitter.com/wQk9ZC7oRR — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 16, 2025

Jesus Diaz w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 24 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Kolumbijczyk to ofensywny pomocnik, mogący grać też w ataku. O miejsce w składzie może rywalizować na przykład z Michaelem Ameyawem czy Ivi Lopezem oraz Adriano.

Raków do nowego sezonu zacznie przygotowania w czwartek 19 czerwca. Częstochowianie w trakcie okresu przygotowawczego udadzą się na dwa obozy. Najpierw od 30 czerwca do 7 lipca Raków będzie trenować w Arłamowie. Z kolei od 7 do 12 lipca nad formą będzie pracować w Holandii.

Ligowe granie piłkarze Medalików zaczną od potyczki z GKS-em Katowice. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o godzinie 20:15.

Zobacz także: Z Legii przez Gliwice do GieKSy. GKS Katowice z nowym napastnikiem