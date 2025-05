Raków i Jagiellonia wymienią się piłkarzami?! Takiej transakcji w Ekstraklasie nie było od dawna [NASZ NEWS]

Raków i Jagiellonia rywalizują między sobą o czołowe miejsca w lidze, ale jak się okazuje potrafią też "współpracować". O co chodzi? Otóż z informacji goal.pl wynika, że między tymi klubami może dojść do niespodziewanej wymiany graczy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Fadiga w końcu odejdzie?

Lamine Diaby-Fadiga to piłkarz, w którym pokładano spore nadzieje po jego transferze do Jagiellonii. Francuz nie może jednak odpalić i wyraźnie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Afimico Pululu. I choć statystycznie wygląda to bardzo kiepsko dla Francuza, to zimą mistrz Polski nie zdecydował się go wypuścić mimo że pojawiła się oferta z Deportivo La Corunia.



Tym razem może być jednak inaczej. Z informacji goal.pl wynika, że Fadiga może się stać częścią ciekawej transakcji. Otóż francuski napastnik miałby trafić do Rakowa, a do Jagiellonii przeniósłby się Dawid Drachal. To piłkarz Rakowa, przebywający obecnie na wypożyczeniu w GKS Katowice.

Do Częstochowy (raczej) nie wróci

Drachalowi wypożyczenie kończy się 30 czerwca. 20-letni pomocnik jest związany z Rakowem do lata 2028 roku, ale wszystko wskazuje na to, że tam nie wróci, a przenosiny do Białegostoku są według naszych informacji prawdopodobne.



W tym sezonie Drachal rozegrał dla GKS Katowice 23 mecze, w których strzelił bramkę i zaliczył asystę. Z reguły mecze zaczynał na ławce rezerwowych, czyli podobnie jak Fadiga w Białymstoku.