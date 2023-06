IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Kacper Bieszczad

Raków Częstochowa wzmacnia się przed walką o Ligę Mistrzów

Medaliki finalizują już ósmy transfer podczas letniego okienka

Nowym bramkarzem mistrza Polski zostanie Kacper Bieszczad

Kacper Bieszczad trafi do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w letnim oknie wykupił Stratosa Svarnasa, a także sprowadził takich zawodników jak Dawid Drachal, Łukasz Zwoliński, Maxime Dominguez, Adnan Kovacević, Kamil Pestka oraz Tomasz Walczak. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym wzmocnieniem Medalików będzie Kacper Bieszczad.

– To już przesądzone. Bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Kacper Bieszczad zostanie wypożyczony do końca sezonu z Zagłębia Lubin do Rakowa Częstochowa. Cenne wzmocnienie dla mistrza Polski w kontekście przepisu o młodzieżowcu – poinformował kilka godzin temu za pośrednictwem Twittera współpracownik “Przeglądu Sportowego Onet”, Karol Bugajski.

Mistrz Polski ma zapewnić sobie opcję wykupu karty zawodniczej Kacpra Bieszczada.