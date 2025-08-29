Raków Częstochowa wkrótce może wzmocnić skrzydło. Medaliki negocjują właśnie wypożyczenie Rui Modesto z Udinese Calcio - przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Rui Modesto może wylądować w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór dopiął swój cel. Podopieczni Marka Papszuna zdołali właśnie zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. W rewanżowym meczu IV rundy eliminacji Medaliki pokonały na wyjeździe Ardę Kyrdżali rezultatem 2:1. Peter Barath oraz Ivi Lopez byli bohaterami swojej drużyny w Bułgarii.

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka dowiadujemy się, że Raków Częstochowa wkrótce może ogłosić nowego zawodnika. Dziennikarz redakcji „Meczyki” zdradził, że blisko przeprowadzki pod Jasną Górę jest Rui Modesto, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio. Obecnie między klubami trwają negocjacje wypożyczenia zawodnika z Angoli.

Raków Częstochowa może na dłużej jednak związać się z Rui Modesto. Wspomniane źródło zaznacza, ze Medaliki mają zapewnić sobie możliwość wykupu gracza z Udinese Calcio. Czas jednak pokaże, czy ostatecznie reprezentant Angoli trafi do ekipy Marka Papszuna. 25-latek w polskim zespole rywalizowałby o miejsce w podstawowym składzie z Franem Tudorem.

Rui Modesto jest związany z Udinese Calcio od zeszłego roku. Reprezentant Angoli dotychczas rozegrał 22 spotkania pod okiem Kosty Runjaicia. 25-latek nie ma na koncie trafienia. Może się pochwalić w zasadzie tylko jedną asystą.