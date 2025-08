Raków sfinalizował ciekawy transfer. Prosto z Dinama Zagrzeb

Raków Częstochowa ogłosił, że Marko Bulat został nowym piłkarzem pierwszego zespołu. Chorwat podpisał kontrakt do 2030 roku. Wcześniej bronił barw Dinama Zagrzeb.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marko Bulat został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa sfinalizował właśnie 10. transakcję w trakcie letniego okna transferowego. W piątek wieczorem na stronie klubu pojawiła się oficjalna informacja o pozyskaniu nowego piłkarza. Kontrakt z klubem podpisał Marko Bulat, czyli były reprezentant Chorwacji do lat 21. Do tej pory ofensywny pomocnik był związany z Dinamem Zagrzeb, dla którego rozegrał 87 spotkań.

Bulat podpisał z Rakowem umowę ważną do czerwca 2030 roku. Choć o transferze mówiło się od dłuższego czasu, to kwota transferu wciąż pozostaje nieznana. Dla 23-latka to druga zagraniczna przygoda w karierze. Wcześniej występował w Belgii w Standardzie Liege.

Marko Bulat to zawodnik z rocznika 2001, który rozpoczynał karierę w HNK Sibenik. Stamtąd w 2021 roku przeniósł się do Dinama Zagrzeb za ponad 2 miliony euro. Na swoim koncie ma kilka występów w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji. Z chorwackim gigantem sięgał m.in. po trzy mistrzostwa kraju oraz jeden krajowy puchar.

Medaliki przed sfinalizowaniem transferu Bulata pozyskali kilku innych ciekawych zawodników. Drużynę wzmocnili tacy gracze jak Oskar Repka, Tomasz Pieńko, Karol Struski, Lamine Fadiga-Diaby czy Peter Barath. Na ten moment zajmują 8. miejsce w Ekstraklasie. Z kolei w Lidze Konferencji wywalczyli awans do 3. rundy, gdzie zmierzą się Maccabi Hajfa z Izraela.