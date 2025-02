fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków chciał gracza Zagłębia. Kwota transferu mogła być ogromna

Raków Częstochowa regularnie płaci duże kwoty za nowych zawodników. Spogląda także na polski rynek – w ostatnich latach Medaliki sięgnęły chociażby po Johna Yeboaha, Michaela Ameyawa, Ariela Mosóra, Patryka Makucha czy Leonardo Rochę. Przed sezonem 2024/2025 kandydatem do wzmocnienia drużyny Marka Papszuna był również Tomasz Pieńko, łączony też z Legią Warszawa.

Ostatecznie do transferu nie doszło, więc 21-latek został w Lubinie. Zagłębie oczekiwało za niego konkretnej kwoty, której nikt nie zdecydował się zapłacić. Sam zawodnik potwierdził, że Raków był poważnie zainteresowany i złożył nawet dwie oferty. Podczas czwartkowego programu “Okno Transferowe” ujawniono kolejne szczegóły dotyczące niedoszłej transakcji.

W pewnym momencie Pieńko miał być bliski przenosin do Częstochowy.

– Potwierdzam, że była dość szeroko zakrojona akcja trójstronna – Zagłębie, Raków i Tomek Pieńko. Nie doszło do finalizacji. Generalnie wydawało się, że temat będzie nierealny. W którymś momencie wydał się realny, ale skończyło się pozostaniem Tomka w Zagłębiu – zdradził Piotr Burlikowski, który we wrześniu 2024 roku zakończył swoją pracę w roli dyrektora sportowego Miedziowych.

Burlikowski przyznał także, że kwota transferu mogła nawet przekroczyć dwa miliony euro. Być może Raków zdecydował, że to zbyt duże pieniądze i wycofał się z operacji. Gdyby transfer wówczas doszedł do skutku, zapewne Medaliki pobiłyby rekord Ekstraklasy. Obecnie wynosi on 2,5 mln euro – tyle Legia Warszawa zapłaciła za wykupienie Rubena Vinagre.