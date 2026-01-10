Raków Częstochowa szykuje wzmocnienie. Łukasz Tomczyk wskazał konkretną pozycję

Raków Częstochowa zamierza sprowadzić zawodnika na wahadło. Łukasz Tomczyk powiedział w rozmowie z portalem Meczyki.pl, że transfer może zostać sfinalizowany już w przyszłym tygodniu.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Raków blisko transferu wahadłowego

Raków Częstochowa rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej w tureckim Belek. Podopieczni Łukasza Tomczyka mają już za sobą pierwszy mecz sparingowy, w którym zremisowali z RB Salzburg (1:1). Bramkę dla zespołu spod Jasnej Góry zdobył Patryk Makuch.

Tomczyk w grudniu zastąpił Marka Papszuna na stanowisku trenera. Wcześniej 37-latek osiągał sukcesy w Polonii Bytom. Kierownictwo klubu nie próżnuje i szykuje wzmocnienia kadrowe, choć na razie oficjalnie nie ogłoszono żadnego transferu. – Pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu ktoś dołączy. Potrzebujemy wzmocnień na wahadle – podkreślił szkoleniowiec Rakowa.

Według doniesień mediów, w Częstochowianie są bardzo blisko pozyskania nowych graczy. Kandydatem jest Agust Orri Thorsteinsson z islandzkiego Breidablik. Ponadto w kontekście zimowych wzmocnień pojawia się nazwisko Marka Divkovicia z Broendby. Klub może wykorzystać fakt, że kontrakt lewego defensora z duńskim zespołem wygasa w czerwcu 2026 roku.

Obecnie Raków plasuje się obecnie na czwartej pozycji w PKO BP Ekstraklasie. Jesienią zespół zapewnił sobie awans bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji. Pierwszym ligowym rywalem Częstochowian w nowym roku będzie Wisła Płock w hicie 19. kolejki.