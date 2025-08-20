Papszun ogłosił przełom! Problem Brunesa wreszcie rozwiązany

Jonatan Brunes nie grał w ostatnich meczach Rakowa Częstochowa. Gwiazdor został odsunięty od zespołu, choć kulisy sytuacji nie były znane. Teraz Marek Papszun zapowiada, że problem został rozwiązany.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Brunes wraca do kadry. W Rakowie już nie ma konfliktu

Raków Częstochowa w walce o awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji musiał radzić sobie bez najlepszego strzelca. Jonatan Brunes przed meczem rewanżowym zgłosił uraz, a klub wydał poważne oświadczenie, informując o wiążącym kontrakcie i braku możliwości sprzedaży. To sugerowało, że w drużynie zawiązał się pewien konflikt. Media informowały, że chodzi o sytuację między napastnikiem a Markiem Papszunem, choć obie strony temu zaprzeczały.

Problem Brunesa udało się natomiast dość szybko rozwiązać. Papszun potwierdził, że wszystko zostało wyjaśnione i Norweg jest ponownie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej i wyjściowej jedenastki. To oczywiście dobra wiadomość dla zespołu, gdyż Brunes gwarantuje dużą jakość.

– Sytuacja Brunesa jest wyjaśniona. Wyjaśniliśmy to w szatni, Brunes jest w kadrze, będzie traktowany jak normalny zawodnik. Prosiłbym kibiców o takie samo podejście. Zaczynamy od zera i razem pchamy ten wózek – przekazał trener Rakowa, cytowany przez Kamila Głębockiego.

Marek Papszun: Sytuacja Brunesa jest wyjaśniona. Wyjaśniliśmy to w szatni, Brunes jest w kadrze, będzie traktowany jak normalny zawodnik. Prosiłbym kibiców o takie samo podejście. Zaczynamy od zera i razem pchamy ten wózek.



🔥🔥🔥🔥 — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) August 20, 2025

W zeszłym sezonie Brunes był tylko wypożyczony do Rakowa Częstochowa. Spisywał się na tyle dobrze, że wicemistrzowie Polski wykupili go za kwotę dwóch milionów euro. Obecna kampania zaczęła się po jego myśli – strzelił cztery bramki w pięciu meczach.