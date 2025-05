Raków Częstochowa potwierdził informacje o wykupie Jonatana Brunesa. Kontrakt napastnika będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes (z lewej)

Raków wykupił Brunesa. Duży ruch wicemistrza Polski

Raków Częstochowa zajął na koniec sezonu drugie miejsce w Ekstraklasie i przygotowuje się do gry w europejskich pucharach. Oczywiście nie udało się spełnić celu, jakim było mistrzostwo Polski, ale mimo tego władze klubu ambitnie podchodzą do tematu najbliższej przyszłości i pragną konkretnie się wzmocnić.

W Częstochowie debatowano nad decyzją w sprawie wypożyczonego Jonatana Brunesa, czyli najlepszego strzelca drużyny. Postanowiono wykupić go z OH Leuven, o czym media informowały już w ostatnich godzinach. Pojawił się w tej sprawie również oficjalny komunikat klubu. Norweski snajper związał się z wicemistrzem Polski umową do połowy 2028 roku.

– Cieszymy się, że mogliśmy aktywować klauzulę wykupu Jonatana Brunesa. Biorąc pod uwagę jego wkład w wyniki Rakowa, decyzja o przedłużeniu tej współpracy to bardzo ważna informacja dla całej klubowej społeczności. Jonatan już się wkomponował przez sezon w zespół i został kluczowym zawodnikiem, udowadniając swoją wartość na boisku – przekazał Artur Płatek.

Raków nie poinformował oficjalnie, o jakiej kwocie mowa, ale pewne jest, że zapłacił około 1,5 mln euro. Brunes rozegrał w tym sezonie 32 mecze i strzelił 14 goli.