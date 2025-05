Raków chce gracza Galatasaray! Napastnik wart 5,5 miliona euro

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków chce dokonać wielkiego wzmocnienia

Raków Częstochowa w tym sezonie zdobył tylko wicemistrzostwo Polski, ale i tak piłkarze Marka Papszuna mogą uznać minioną kampanię za dość pozytywną. Udało się bowiem zakwalifikować do europejskich pucharów, co jest kwestią podstawową. Oznacza to, że już za kilka tygodni Medaliki rozpoczną batalię na arenie międzynarodowej. Aby to się udało, potrzebne są jednak wzmocnienia drużyny.

W ostatnim czasie sporo dzieje się w obecnej kadrze, jedną z najważniejszych informacji jest fakt, że Jonatan Brunes został wykupiony przed władze klubu. Teraz z kolei na celowniku Medalików znalazł się nowy ofensywny gracz, który może grać zarówno w ataku, jak i na skrzydle. Według informacji serwisu „fotospor.com” Raków interesuje się pozyskaniem Ahmeda Kutucu z Galatasaray Stambuł. 25-letni gracz tego lata ma odejść z tureckiego giganta, a w grę wchodzi najprawdopodobniej wypożyczenie. Zainteresowanie przejawia także zespól Szachtara Donieck.

Ahmed Kutucu w tym sezonie rozegrał dla Galatasaray Stambuł 37 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. W przeszłości związany był z innymi klubami w Turcji oraz z Schalke 04. Na koncie ma on dwa mecze w reprezentacji Turcji. Serwis „Transfermarkt” wycenia ofensywnego gracza na 5,5 miliona euro.

