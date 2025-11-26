Raków chce środkowego obrońcę z Bośni. Powalczy z Empoli

18:23, 26. listopada 2025
Jakub Fudali
Źródło:  Rudy Galetti, TEAMtalk

Raków Częstochowa zimą chciałby sprowadzić nowego środkowego obrońcę. Według informacji, które przekazał Rudy Galetti z "TEAMtalk" na radarze jest Luka Mikulić z HSK Posusje.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków powalczy o transfer środkowego obrońcy

Raków Częstochowa z pewnością w tym sezonie miał różne momenty, ale należy uznać, że po bardzo trudnym początku sezon klub wyszedł jako tako na prostą i może powalczyć o najważniejsze miejsca na podium. Aktualnie Medaliki na koncie mają 23 punkty i to przekłada się na 6. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że pogłoski o odejściu Marka Papszuna cały czas są żywe i wiele wskazuje na to, że może on ostatecznie trafić do Legii Warszawa. Niemniej niezależnie od tego jak ostatecznie potoczy się przyszłość szkoleniowca zespołu spod Jasnej Góry, uznać można, że konieczne będą zimowe transfery w zespole. Jednych z ruchów, który może się wydarzyć jest temat sprowadzenia nowego obrońcy. Według informacji, które przekazał Rudy Galetti z „TEAMtalk”, Raków Częstochowa jest zainteresowany Luką Mikulicem, a więc środkowym obrońcą z HSK Posusje.

Zadanie to nie będzie jednak łatwe, bowiem 20-letni środkowy defensor z Bośni i Hercegowiny jest także na radarze Empoli, a więc zespołu występującego w Serie B. W obecnym sezonie piłkarz rozegrał w swojej rodzimej lidze 16 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta kraju na 200 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem maja 2027 roku.

