Raków cały czas zabiega o napastnika z tureckiego giganta

Cały czas trwają poszukiwania nowego napastnika w Rakowie Częstochowa

Nowymi wieściami na temat Serdara Dursuna podzielił się dziennikarz Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty

Mistrzowie Polski cały czas są zainteresowani usługami 31-latka

Wciąz realny temat Dursuna w Rakowie

Raków Częstochowa ma za sobą trochę na własne życzenie przegrane spotkanie z FC Kopenhagą. Rewanżowe starcie z 15-krotnym mistrzem Danii drużyna z Limanowskiego rozegra w środę 30 sierpnia.

Tymczasem dziennikarz Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty przekazał, że Serdar Dursun wciąż jest na radarze mistrzów Polski. Jednocześnie to nie jedyny zawodnik, który jest łączony z Rakowe. W przestrzeni medialnej słychać też głosy, że o zainteresowaniu Mohameda Sankoha.

W kontekście tureckiego napastnika została z kolei złożona konkretna propozycja, ale na razie nie znalazła ona jeszcze uznania w oczach piłkarza. Rozmowy mają jednak wciąż trwać.

“Zapytałem ludzi z otoczenia piłkarza i oferta jest, ale jeszcze nie na tym poziomie, jakiego oczekuje piłkarz. On przyzwyczaił się do dobrych zarobków w Fenerbahce. Co ciekawe, to piłkarz, o którym mówiło się już pół roku temu. Wtedy tureckie media o tym pisały, teraz temat wrócił. Ma ważny kontrakt, ale może odejść za darmo. Coś się dzieje” – przekonywał Koźmiński w swoim materiale na WP SportoweFakty.

Dursun broni aktualnie barw Fenerbahce. W tej kampanii rozegrał jak na razie jedno spotkanie.

