Rafael Leao opuści Milan?! Jest idealną opcją dla giganta

Rafael Leao przez brak awansu do Ligi Mistrzów może opuścić AC Milan. Lotthar Matthaus na łamach Sky Sport zasugerował, że Portugalczyk byłby idealną opcją transferową dla Bayernu Monachium.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao idealnym kandydatem do wzmocnienia Bayernu Monachium

Rafael Leao ma za sobą kolejny udany sezon pod względem indywidualnym. Choć zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów jego zespół rozczarował, to Portugalczyk był wyróżniającą się postacią na tle drużyny. Z racji tego, że AC Milan nie wywalczył przepustki do gry w europejskich pucharach, przyszłość 26-latka stanęła pod znakiem zapytania.

Nie jest tajemnicą, że skrzydłowy przykuł uwagę FC Barcelony. Katalończycy szukają nowego skrzydłowego, a Leao miałby wziąć udział w wymianie zawodników. W zamian za reprezentanta Portugalii do Mediolanu przeniósłby się środkowy obrońca – Ronald Araujo.

Do którego klubu lepiej pasowałby Rafael Leao? Bayern Monachium

Barcelona to tylko jeden z klubów, który przejawia zainteresowanie gwiazdą Rossonerrich. Inny kierunek transferu na łamach serwisu Sky Sport Deutschland wskazał były legendarny piłkarz – Lotthar Matthaus. Jego zdaniem Leao to idealny kandydat dla Bayernu Monachium. „Rafael Leao może grać jako skrzydłowy i środkowy napastnik. To sprawia, że jest idealnym kandydatem dla Bayernu Monachium” – napisał Lothar Matthaus na łamach Sky Sport Deutschland.

Dla Bayernu Monachium transfer Rafaela Leao byłby podwójną wartością. Z jednej strony Portugalczyk może pełnić rolę zmiennika Harry’ego Kane’a. Z drugiej strony będzie opcją do gry na skrzydle po odejściu Leroya Sane, a także w obliczu niepewnej przyszłości Kingsleya Comana.

W ubiegłym sezonie Rafael Leao wystąpił w 50 meczach, w których zdobył 12 goli i zanotował 13 asyst.