fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern celuje w topowe nazwiska

Bayern Monachium od miesięcy jest łączony z wielkimi nazwiskami. Przez długi czas był faworytem w wyścigu o Floriana Wirtza, ale ten na finiszu zdecydował się na przenosiny do Liverpoolu. Plan giganta się nie zmienia – cel na lato zakłada transfer kolejnej gwiazdy, co pozwoli znacząco wzmocnić ofensywę. Vincent Kompany poszukuje zawodnika, który uzupełni podstawowy kwartet z Harrym Kanem, Jamalem Musialą oraz Michaelem Olise.

Zanim do tego dojdzie, najpierw Bayern musiał zrobić miejsce na nowego gracza. Negocjacje kontraktowe z Leroyem Sane zakończyły się kilka dni temu. Stronom nie udało się dojść do porozumienia, a więc reprezentant Niemiec opuścił Allianz Arena i już oficjalnie przeniósł się do Galatasaray. Bayern zaoszczędził tym samym dość spore pieniądze, które mogą zostać przeznaczone na transfer gwiazdy.

Najprawdopodobniej na tym jednak nie koniec. „Bild” twierdzi, że powinno dojść jeszcze do sprzedaży jednego z ofensywnych piłkarzy. Typowani do wyprowadzki z Monachium są Kingsley Coman oraz Mathys Tel.

W miejsce Sane Bayern pragnie sprowadzić piłkarza z topu. Na liście życzeń znajdują się takie nazwiska, jak Bradley Barcola, Rafael Leao oraz Nico Williams. O tego pierwszego będzie szczególnie trudno, gdyż PSG nie planuje go sprzedawać. Trwają natomiast konkretne rozmowy z otoczeniem gwiazdora Athletic Club, który ma w umowie wpisaną klauzulę wykupu na poziomie 60 milionów euro.