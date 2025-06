Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao za Ronalda Araujo. Milan chce zaoferować Barcelonie wymianę

Rafael Leao od dawna znajduje się na radarze Barcelony. Już w końcówce letniego okna transferowego 2024 roku jego nazwisko było łączone z Camp Nou, a teraz Milan sam wychodzi z inicjatywą, oferując wymianę za Ronalda Araujo, który niedawno przedłużył kontrakt z Barcą do 2030 roku. Kluczowym elementem jest jednak specjalna klauzula w umowie Urugwajczyka, która od 1 do 15 lipca 2025 roku obniża jego wartość wykupu z 1 miliarda euro do zaledwie 65 milionów euro.

Barcelona, pod wodzą Hansiego Flicka, priorytetowo traktuje wzmocnienie lewego skrzydła, gdzie głównymi celami pozostają Luis Diaz, Nico Williams i Marcus Rashford. Jednak Rafael Leao ze swoją szybkością, dryblingiem i umiejętnością gry jeden na jeden również idealnie wpisuje się w wizję Flicka. Propozycja wymiany za Araujo, którego wartość rynkowa jest zbliżona, mogłaby rozwiązać problem finansowy Barcy, zwłaszcza w obliczu ograniczeń związanych z zasadami Financial Fair Play.

Operacja nie będzie jednak prosta. Milan może żądać dodatkowej dopłaty w wysokości 10-15 milionów euro, by wyrównać różnice w wycenie obu zawodników. Ponadto Barcelona wciąż priorytetowo traktuje Diaza, a Williams i Rashford pozostają realnymi alternatywami. Wszystko zależy od tego, czy Liverpool zgodzi się na negocjacje ws. Kolumbijczyka, oraz od postawy Araujo, który preferuje Premier League jako potencjalny kierunek, jeśli miałby opuścić Camp Nou.