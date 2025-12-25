AS Roma ma nowy cel transferowy. To znany piłkarz

Radu Dragusin na radarze Romy
AS Roma bierze aktywny udział w walce o mistrzostwo Włoch, zajmując obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A i pozostając w grze o najwyższe cele. Rzymski klub chce zmaksymalizować swoje szanse na zdobycie upragnionego scudetto, dlatego planuje wzmocnienia kadry podczas najbliższego zimowego okienka transferowego.
Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – w kontekście styczniowego okna liczy na sprowadzenie kilku wartościowych zawodników, którzy zwiększyliby rywalizację w zespole oraz dali dodatkową jakość w kluczowej fazie sezonu.
Niewykluczone, że AS Roma zdecyduje się wzmocnić linię defensywną, a konkretnie pozycję środkowego obrońcy. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na radarze Wilków znalazł się bowiem Radu Dragusin.
Stoper Tottenhamu Hotspur nie ma aktualnie żadnych szans na regularne występy w zespole z północnego Londynu, dlatego jest otwarty na zmianę otoczenia. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu, a sytuację defensora monitorują również angielskie ekipy – Wolverhampton Wanderers czy Crystal Palace.
Dwudziestosiedmiokrotny reprezentant Rumunii występuje w barwach drużyny Kogutów od stycznia 2024 roku, gdy przeniósł się na Tottenham Hotspur Stadium za 25 milionów euro z Genoi. Pobyt rosłego defensora w Premier League okazał się jednak kompletnie nieudany, co potwierdza fakt, że w obecnej kampanii nie rozegrał ani jednego spotkania. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego piłkarza Juventusu na 22 miliony euro.