AS Roma ma nowy cel transferowy. To znany piłkarz

Radu Dragusin jest głębokim rezerwowym w Tottenhamie Hotspur. Pomocną dłoń do rumuńskiego stopera może wyciągnąć AS Roma - dowiedział się Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Radu Dragusin na radarze Romy

AS Roma bierze aktywny udział w walce o mistrzostwo Włoch, zajmując obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A i pozostając w grze o najwyższe cele. Rzymski klub chce zmaksymalizować swoje szanse na zdobycie upragnionego scudetto, dlatego planuje wzmocnienia kadry podczas najbliższego zimowego okienka transferowego.

Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – w kontekście styczniowego okna liczy na sprowadzenie kilku wartościowych zawodników, którzy zwiększyliby rywalizację w zespole oraz dali dodatkową jakość w kluczowej fazie sezonu.

Niewykluczone, że AS Roma zdecyduje się wzmocnić linię defensywną, a konkretnie pozycję środkowego obrońcy. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na radarze Wilków znalazł się bowiem Radu Dragusin.

Stoper Tottenhamu Hotspur nie ma aktualnie żadnych szans na regularne występy w zespole z północnego Londynu, dlatego jest otwarty na zmianę otoczenia. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu, a sytuację defensora monitorują również angielskie ekipy – Wolverhampton Wanderers czy Crystal Palace.

Dwudziestosiedmiokrotny reprezentant Rumunii występuje w barwach drużyny Kogutów od stycznia 2024 roku, gdy przeniósł się na Tottenham Hotspur Stadium za 25 milionów euro z Genoi. Pobyt rosłego defensora w Premier League okazał się jednak kompletnie nieudany, co potwierdza fakt, że w obecnej kampanii nie rozegrał ani jednego spotkania. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego piłkarza Juventusu na 22 miliony euro.