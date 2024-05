Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Radu Dragusin

SSC Napoli zainteresowane Radu Dragusinem

W zimowym okienku transferowym Radu Dragusin spełnił jedno ze swoich piłkarskich marzeń. Rumuński obrońca trafił na boiska Premier League, bowiem jego transfer z Genoi przyklepał Tottenham Hotspur. 22-latek do tej pory sporadycznie otrzymywał szanse od Ange Postecoglou, przez co angielscy kibice nie dostrzegli w nim wielkiego potencjału, który rozbłysnął na boiskach Serie A.

Z ostatnich informacji przekazanych przez „The Sun” wynika, że Radu Dragusin po zaledwie pół roku może opuścić Premier League i wrócić na Półwysep Apeniński. Otóż reprezentant Rumunii znalazł się w kręgu zainteresowań SSC Napoli. Jeśli klub spod Wezuwiusza będzie chciał pozyskać latem 22-latka, to czekają ich trudne negocjacje. Daniel Levy nie planuje rozstawać się z młodym obrońcą, dlatego zażyczył sobie olbrzymią cenę wywoławczą, która sięga aż 40 milionów funtów. Dopiero gdy pojawi się taka oferta na stole, to właściciel „Kogutów” zacznie rozważać rozstanie z zawodnikiem.

Radu Dragusin znaczną część swojej piłkarskiej kariery spędził w Italii. Rumun jako 16-latek został sprowadzony przez Juventus do swojej akademii. Obrońca piął się po szczeblach młodzieżowej drużyny „Bianconerich”, ale nigdy nie zagrzał miejsca na stałe w seniorskiej drużynie. Zawodnik przez to był wypożyczany do Sampdorii, Salernitany oraz Genoi. To właśnie w zespole „Grifonów” spędził jak dotąd najlepszy okres.

