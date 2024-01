Imago / Aleksandra Krzemińska Na zdjęciu: Albert Posiadała

Radomiak Radom ma dogadane warunki nowego kontraktu z Albertem Posiadałą

Bramkarzem zainteresowane jest Molde FK, które złożyło za niego ofertę

Polski klub odrzucił pierwszą propozycję norweskiej drużyny

Albert Posiadała na radarze Molde FK

Radomiak ma przed sobą twardy orzech do zgryzienia. Wszystko wskazywało na to, że drużyna z Radomia przedłuży kontrakt z Albertem Posiadałą. Obie strony doszły do porozumienia i brakuje tylko podpisu na umowie. Sytuację komplikuje jednak norweski klub Molde FK. Z informacji portalu “Weszło.com” dowiadujemy się, że za polskiego golkipera została złożona oficjalna oferta.

Pierwsza propozycja z Norwegii została odrzucona przez Radomiaka. “Zieloni” oczekują kwoty rzędu 500 tysięcy euro plus procent od następnej sprzedaży. Molde, póki co wstrzymuje się z drugą propozycją, ale nie wykluczone, że po starannym namyślę, wznowią negocjacje ws. transferu 20-latka.

Posiadała od tego sezonu jest podstawowym bramkarzem Radomiaka. Młody golkiper zagrał w 15 meczach, w których 4 razy zachował czyste konto.