Radomiak Radom wkrótce może wzmocnić pozycję skrzydłowego. Blisko przenosin do polskiego zespołu jest Salifou Soumah z Malmo. Gwinejczyk był również łączony z innymi zespołami PKO Ekstraklasy - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Salifou Soumah wzmocni Radomiaka Radom?

Radomiak Radom w trwającej kampanii jest jedną z rewelacji. Podopieczni Goncalo Feio liczą się w walce o tytuł mistrza Polski i imponują efektywną grą. Popularne Warchoły ostatnio mierzyły się w wymagającym meczu z Rakowem Częstochowa. Rywalizacja zakończyła się wówczas bezbramkowym remisem. Teraz radomianie zagrają u siebie w derbach z Koroną Kielce.

Tymczasem Szymon Janczyk przekazuje bardzo ciekawe informacje z obozu Radomiaka Radom. Dziennikarz „Weszło” zdradził, że klub szykuje głośny transfer jak na realia polskiej piłki. Warchoły wykazują poważne zainteresowanie Salifou Soumahem, który na co dzień reprezentuje barwy Malmo. Jak się okazuje, Gwinejczyka do przeprowadzki namawia jego rodak – Ibrahima Camara.

Tego lata Malmo wydało na transfer Salifou Soumaha z azerskiej Ziry FK ponad milion euro. Ten ruch nie okazał się udany. Reprezentant Gwinei kompletnie nie odnalazł się na szwedzkich boiskach. Transfer skrzydłowego do Radomiaka Radom mógłby pomóc mu odbudować piłkarską karierę. Na papierze ta przeprowadzka zapowiada się niezwykle interesująco.

Salifou Soumah w trwającej kampanii rozegrał pięć spotkań w koszulce Malmo. Reprezentant Gwinei nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu.