Radomiak Radom straci swoją gwiazdę. Rekordowy transfer coraz bliżej

Radomiak Radom rozstaje się z Capitą. Skrzydłowy przeniesie się do Kansas City z Major League Soccer - donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Capita o krok od transferu do Kansas City

Radomiak Radom pokonał Arkę Gdynia (3:1) w zaległym meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy i awansował na ósme miejsce w tabeli. Bramki dla Zielonych zdobyli Rafał Wolski, Capita oraz Romario Baro. Dla ekipy prowadzonej przez Goncalo Feio była to pierwsza wygrana w rundzie wiosennej.

Wszystko wskazuje na to, że Capity było to ostatnie trafienie w barwach radomskiego klubu. 24-letni skrzydłowy w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Sporting Kansas City finalizuje już transfer zawodnika. Trzykrotny reprezentant Anglii nie wystąpi w niedzielnym meczu Radomiaka przeciwko GKS-owi Katowice. Były piłkarz LOSC Lille ma przenieść się do klubu z Major League Soccer za około 2,3 mln euro. Jeśli transfer zostanie sfinalizowany na takich warunkach, dla Radomiaka będzie to nowy rekord.

Capita trafił do radomskiej drużyny latem 2024 roku z portugalskiego klubu Estrela Amadora. Jego kontrakt w drużynie Zielonych obowiązuje do czerwca 2028 roku. Fachowy serwis Transfermartk.de wycenia obecnie 24-latka na dokładnie dwa miliony euro.