Radomiak Radom wkrótce wypożyczy Lukę Vuskovicia - informuje David Ornstein z The Athletic. 16-letni Chorwat został kupiony przez Tottenham, ale przed finalnymi przenosinami ma się ogrywać w słabszych klubach.

Źródło: David Ornstein / The Athletic

IMAGO / Miroslav Lelas Na zdjęciu: Luka Vusković

Radomiak szykuje niespodziewane wypożyczenie

Do Radomia ma trafić Luka Vusković, przyszły gracz Tottenhamu

16-latek przed dołączeniem do Kogutów będzie się ogrywał w słabszych ligach

Luka Vusković trafi do Radomiaka Radom. Tottenham kupił go za grube miliony

Luka Vusković to wielki chorwacki talent, który w 2025 roku przeniesie się z Hajduka Split do Tottenhamu. Według serwisu Transfermarkt Koguty wydały na 16-latka aż 13,8 miliona euro.

Jak informuje David Ornstein z The Athletic, wkrótce Vusković zasili szeregi Radomiaka Radom. Hajduk Split wypożyczy zawodnika, aby zapewnić mu regularne występy przed kolejnym wypożyczeniem do silniejszego klubu i ostatecznie transferem do Tottenhamu.

Koguty wiążą z mierzącym 193 cm środkowym obrońcą wielkie nadzieje na przyszłość, o czym świadczy przede wszystkim kwota transferu. Przenosiny do Polski mają być dla młodego piłkarza pierwszym poważnym przetarciem w seniorskiej piłce. Do tej pory rozegrał 11 meczów w pierwszej drużynie Hajduka.