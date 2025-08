Kewin Komar zmienia klub! Trafi do rywala Legii Warszawa

Kewin Komar opuści Puszczę Niepołomice i będzie kontynuował karierę poza Polską. 22-letni bramkarz przenosi się do AEK Larnaka - informuje Paweł Paczul z portalu Weszlo.com.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kewin Komar

Komar opuszcza Puszczę. Trafi do rywala Legii

Legia Warszawa ograła Banik Ostrawę i w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z AKE Larnaką. Rywalizacja z Cypryjczykami będzie ciekawsza o tyle, że transfer do tego klubu finalizuje właśnie Kewin Komar. 22-letni bramkarz definitywnie opuszcza Puszczę Niepołomice. Paweł Paczul na łamach portalu Weszlo.com ujawnił, że ten właśnie przechodzi testy medyczne, po których podpisze umowę do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy lub bezpośrednio do 2028 roku.

Puszcza na tym transferze zarobi niewielką sumę, co wynika z faktu, że kontrakt Komara wygasa w przyszłym roku, a Tomasz Tułacz woli stawiać na innego bramkarza, który w dodatku jest młodzieżowcem. W tym sezonie 22-latek nie zagrał jeszcze ani razu.

Kewin Komar właśnie przechodzi testy medyczne przed transferem do AEK-u Larnaca!



Legia Warszawa zagra z nimi już w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy.



Szczegóły od @PawelPaczul ⬇️ pic.twitter.com/DhTWMiN5y2 — Weszło! (@WeszloCom) August 1, 2025

W poprzednim sezonie Komar był oczywiście podstawowym bramkarzem Puszczy Niepołomice. Rozegrał 30 spotkań w Ekstraklasie, spadając wspólnie z drużyną do pierwszej ligi. Jeśli 22-latek zwiąże się z AEK Larnaką, o miejsce między słupkami będzie rywalizował ze Zlatanem Alomeroviciem, znanym chociażby z występów w Jagiellonii Białystok.

Łącznie Komar ma na liczniku 64 mecze dla Puszczy Niepołomice. Występował w jej barwach zarówno w Ekstraklasie, jak i na jej zapleczu.