Pululu dogadał się z nowym klubem! Tam ma trafić gwiazdor Jagiellonii

Afimico Pululu i Ferencvaros są wstępnie dogadani ws. warunków kontraktu - informuje serwis Weszło. Klub z Węgier złożył mu lepszą ofertę niż Lech Poznań. Napastnik Jagiellonii ma zarabiać 850 tysięcy euro rocznie.

Jednak nie Lech Poznań. Afimico Pululu woli Ferencvaros

Jagiellonia Białystok w najbliższych dniach prawdopodobnie pożegna Afimico Pululu. Reprezentant DR Kongo znajduje się na liście życzeń co najmniej trzech klubów. Kilka dni temu jako pierwsi informowaliśmy, że w grze o napastnika jest Lech Poznań. Chwilę później do wyścigu dołączyła Pogoń Szczecin, która szuka następcy Efthymisa Koulourisa.

Należy pamiętać, że w przeszłości zainteresowanie Pululu wyraził także klub z Węgier – Ferencvaros. Tamtejszy ligowy hegemon zaoferował Jagiellonii Białystok ponad 1,5 mln euro plus bonusy. Ostateczna batalia o napastnika ma się rozstrzygnąć pomiędzy klubem z Budapesztu a Kolejorzem. O tym, do którego zespołu jest bliżej samemu piłkarzowi, poinformował serwis Weszło.

Według źródła Afimico Pululu raczej nie bierze pod uwagę pozostania w Ekstraklasie. W związku z tym transfer do Lecha Poznań wydaje się mało prawdopodobny. Co prawda mógłby zmienić zdanie, ale tylko w przypadku, jeśli pojawiłaby się oferta nie do odrzucenia.

Znacznie bliżej jest mu do przeprowadzki na Węgry, gdzie zarabiałby dużo więcej niż obecnie. Ferencvaros miał zaoferować napastnikowi aż 850 tysięcy euro rocznie plus różne premie. Niewykluczone, że łączna kwota wynagrodzenia przekroczy milion euro rocznie.

Co więcej, z informacji Szymona Janczyka wynika, że Pululu i Ferencvaros są już wstępnie dogadani. Pozostaje zatem czekać, aż Jagiellonia dojdzie do porozumienia z klubem z Węgier, aby transfer mógł zostać sfinalizowany.