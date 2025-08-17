PSG wzmocniło defensywę. Transfery w Paryżu były spokojne

Zespół Paris Saint-Germain bardzo spokojnie jak do tej pory działa na rynku transferowym, ale w najbliższym czasie może być głośno o odejściach z tego zespołu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – transfery przed sezonem 2025/26

Zespół Paris Saint-Germain po bardzo dobrym, a wręcz doskonałym poprzednim sezonie, w tej kampanii ma równie ambitne cele i plany. Przede wszystkim paryżanie będą bronić mistrzostwa kraju oraz Ligi Mistrzów, a to oznacza wielki wysiłek. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe do wykonania, choć po meczu o Superpuchar Europy można mieć pewne wątpliwości co do gotowości na nowy sezon.

Niemniej latem w klubie zdecydowano się postawić na drobne uzupełnienia i do tej pory trudno mówić o transferowych szaleństwach bogatego przecież zespołu PSG. Być może jednak ważniejsze od transferów będzie to, że udało się utrzymać najważniejsze gwiazdy w swoich szeregach, co także można w pewien sposób odczytywać jako dobry ruch na rynku transferowym.

PSG – transfery przychodzące

ZawodnikPoprzedni klubPozycjaKwota transferu
Ilya ZabarnyiAFC BournemouthŚrodkowy obrońca63 miliony euro
Lucas ChevalierLOSC LilleBramkarz40 milionów euro
Renato MarinAS RomaBramkarzZa darmo
Kwoty według: Transfermarkt

PSG – transfery wychodzące

ZawodnikNowy klubPozycjaKwota transferu
Milan SkriniarFenerbahce StambułŚrodkowy obrońca6 milionów euro
Gabriel MoscardoSC BragaDefensywny pomocnikWypożyczenie
Naoufel El HannachMontpellierŚrodkowy obrońcaWypożyczenie
Yoram ZagueFC KopenhagaPrawy obrońcaWypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

PSG – podsumowanie ruchów na rynku transferowym

  • Przyszło: trzech zawodników
  • Odeszło: czterech zawodników
  • Wydano: 103 miliony euro
  • Zarobiono: 6 milionów euro

Pogłoski na rynku transferowym

Cały czas otwarte jest letnie okienko transferowe, a więc można spodziewać się, że coś jeszcze w temacie wzmocnień PSG się wydarzy. W ostatnim czasie jednak przede wszystkim mówi się o kolejnych możliwych odejściach z zespołu ze stolicy Francji. Na celowniku kilku klubów znajduje się bowiem Lee Kang-in, a z kolei Gianluigi Donnarumma nie ma przyszłości w PSG i już szuka sobie nowego pracodawcy. W jego kontekście padają spore kluby, który chciałby go w swoich zespołach. Z pewnością więc jeszcze coś w Paris Saint-Germain tego lata się wydarzy.

