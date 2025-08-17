PSG wzmocniło defensywę. Transfery w Paryżu były spokojne

PSG – transfery przed sezonem 2025/26
Zespół Paris Saint-Germain po bardzo dobrym, a wręcz doskonałym poprzednim sezonie, w tej kampanii ma równie ambitne cele i plany. Przede wszystkim paryżanie będą bronić mistrzostwa kraju oraz Ligi Mistrzów, a to oznacza wielki wysiłek. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe do wykonania, choć po meczu o Superpuchar Europy można mieć pewne wątpliwości co do gotowości na nowy sezon.
Niemniej latem w klubie zdecydowano się postawić na drobne uzupełnienia i do tej pory trudno mówić o transferowych szaleństwach bogatego przecież zespołu PSG. Być może jednak ważniejsze od transferów będzie to, że udało się utrzymać najważniejsze gwiazdy w swoich szeregach, co także można w pewien sposób odczytywać jako dobry ruch na rynku transferowym.
PSG – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Poprzedni klub
|Pozycja
|Kwota transferu
|Ilya Zabarnyi
|AFC Bournemouth
|Środkowy obrońca
|63 miliony euro
|Lucas Chevalier
|LOSC Lille
|Bramkarz
|40 milionów euro
|Renato Marin
|AS Roma
|Bramkarz
|Za darmo
PSG – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Nowy klub
|Pozycja
|Kwota transferu
|Milan Skriniar
|Fenerbahce Stambuł
|Środkowy obrońca
|6 milionów euro
|Gabriel Moscardo
|SC Braga
|Defensywny pomocnik
|Wypożyczenie
|Naoufel El Hannach
|Montpellier
|Środkowy obrońca
|Wypożyczenie
|Yoram Zague
|FC Kopenhaga
|Prawy obrońca
|Wypożyczenie
PSG – podsumowanie ruchów na rynku transferowym
- Przyszło: trzech zawodników
- Odeszło: czterech zawodników
- Wydano: 103 miliony euro
- Zarobiono: 6 milionów euro
Pogłoski na rynku transferowym
Cały czas otwarte jest letnie okienko transferowe, a więc można spodziewać się, że coś jeszcze w temacie wzmocnień PSG się wydarzy. W ostatnim czasie jednak przede wszystkim mówi się o kolejnych możliwych odejściach z zespołu ze stolicy Francji. Na celowniku kilku klubów znajduje się bowiem Lee Kang-in, a z kolei Gianluigi Donnarumma nie ma przyszłości w PSG i już szuka sobie nowego pracodawcy. W jego kontekście padają spore kluby, który chciałby go w swoich zespołach. Z pewnością więc jeszcze coś w Paris Saint-Germain tego lata się wydarzy.
