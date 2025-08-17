PSG wzmocniło defensywę. Transfery w Paryżu były spokojne

Zespół Paris Saint-Germain bardzo spokojnie jak do tej pory działa na rynku transferowym, ale w najbliższym czasie może być głośno o odejściach z tego zespołu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – transfery przed sezonem 2025/26

Zespół Paris Saint-Germain po bardzo dobrym, a wręcz doskonałym poprzednim sezonie, w tej kampanii ma równie ambitne cele i plany. Przede wszystkim paryżanie będą bronić mistrzostwa kraju oraz Ligi Mistrzów, a to oznacza wielki wysiłek. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe do wykonania, choć po meczu o Superpuchar Europy można mieć pewne wątpliwości co do gotowości na nowy sezon.

Niemniej latem w klubie zdecydowano się postawić na drobne uzupełnienia i do tej pory trudno mówić o transferowych szaleństwach bogatego przecież zespołu PSG. Być może jednak ważniejsze od transferów będzie to, że udało się utrzymać najważniejsze gwiazdy w swoich szeregach, co także można w pewien sposób odczytywać jako dobry ruch na rynku transferowym.

PSG – transfery przychodzące

Zawodnik Poprzedni klub Pozycja Kwota transferu Ilya Zabarnyi AFC Bournemouth Środkowy obrońca 63 miliony euro Lucas Chevalier LOSC Lille Bramkarz 40 milionów euro Renato Marin AS Roma Bramkarz Za darmo Kwoty według: Transfermarkt

PSG – transfery wychodzące

Zawodnik Nowy klub Pozycja Kwota transferu Milan Skriniar Fenerbahce Stambuł Środkowy obrońca 6 milionów euro Gabriel Moscardo SC Braga Defensywny pomocnik Wypożyczenie Naoufel El Hannach Montpellier Środkowy obrońca Wypożyczenie Yoram Zague FC Kopenhaga Prawy obrońca Wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

PSG – podsumowanie ruchów na rynku transferowym

Przyszło: trzech zawodników

Odeszło: czterech zawodników

Wydano: 103 miliony euro

Zarobiono: 6 milionów euro

Pogłoski na rynku transferowym

Cały czas otwarte jest letnie okienko transferowe, a więc można spodziewać się, że coś jeszcze w temacie wzmocnień PSG się wydarzy. W ostatnim czasie jednak przede wszystkim mówi się o kolejnych możliwych odejściach z zespołu ze stolicy Francji. Na celowniku kilku klubów znajduje się bowiem Lee Kang-in, a z kolei Gianluigi Donnarumma nie ma przyszłości w PSG i już szuka sobie nowego pracodawcy. W jego kontekście padają spore kluby, który chciałby go w swoich zespołach. Z pewnością więc jeszcze coś w Paris Saint-Germain tego lata się wydarzy.