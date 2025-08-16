Arsenal, Man Utd i Napoli w wyścigu o gwiazdę Ligue 1

Arsenal, Manchester United i SSC Napoli wykazują poważne zainteresowanie jednym z graczy z Paris Saint-Germain. Informacje na ten temat przekazał serwis Caught Offside.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal, Manchester United i SSC Napoli wykazują poważne zainteresowanie piłkarzem PSG

Arsenal, Manchester United oraz SSC Napoli mogą niebawem poważnie wzmocnić swoje szeregi. Serwis Caught Offside poinformował, że Lee Kang-in znajduje się na celowniku wszystkich trzech klubów. Paris Saint-Germain ma być otwarte na sprzedaż zawodnika, ale pod warunkiem otrzymania atrakcyjnej oferty.

Źródło przekonuje, że przedstawiciele wymienionych ekip uważnie monitorują sytuację południowokoreańskiego skrzydłowego. Londyński klub miał już natomiast nawiązać bezpośredni kontakt z działaczami PSG.

Lee Kang-in trafił do paryskiego zespołu latem 2023 roku. 36-krotny reprezentant Korei Południowej wystąpił dotychczas w 86 spotkaniach, zdobywając 13 goli i notując 11 asyst. Aktualnie jego rynkowa wartość szacowana jest na 25 milionów euro.

Ofensywny piłkarz ma ważny kontrakt z gigantem Ligue 1 do końca czerwca 2028 roku. To oznacza, że PSG mogłoby zarobić znaczną sumę na ewentualnym transferze.

Gdyby Lee Kang-in trafił do Arsenalu, czekałaby go ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Bukayo Saka czy Ethan Nwaneri.

Paris Saint-Germain z kolei już w niedzielę rozpocznie nowy sezon ligowy, mierząc się w pierwszej kolejce na wyjeździe z FC Nantes.

