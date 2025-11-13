PSG wytypowało cel transferowy. To będzie wielki ruch

Paris Saint-Germain prowadzi rozmowy w sprawie transferu Daniela Munoza z Crystal Palace - informuje "ESPN". Kolumbijski obrońca znalazł się również na radarze FC Barcelony.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Daniel Munoz rozchwytywany przez gigantów

Paris Saint-Germain po 12. kolejce Ligue 1 zajmuje pozycję lidera tabeli. Jedną porażkę poniosło w ligowym sezonie w Marsylii. W Lidze Mistrzów drużyna Luisa Enrique w listopadzie musiała jednak uznać wyższość Bayernu Monachium na Parc des Princes. W Paryżu coraz głośniej mówi się o potrzebie wzmocnienia defensywy, zwłaszcza prawej strony obrony.

Według informacji „ESPN”, PSG w ostatnich tygodniach prowadziło rozmowy w sprawie transferu Daniela Munoza z Crystal Palace. Kolumbijski obrońca jest postrzegany przez francuski klub jako potencjalny następca Achrafa Hakimiego, który zmaga się z poważną kontuzją. Transfer 29-latka może zostać przeprowadzony już zimą.

Na kolumbijskiego zawodnika uwagę zwróciły również inne potęgi – FC Barcelona i Chelsea, które miały skontaktować się z przedstawicielami Munoza. Bitwa o prawego defensora może być jednym z najgłośniejszych tematów na rynku transferowym.

Crystal Palace wycenia swojego zawodnika na około 30 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Munoz dołączył do londyńskiego klubu z belgijskiego KRC Genk latem 2024 roku. W trwającym sezonie rozegrał 19 spotkań, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. W poprzednich rozgrywkach sięgnął z Crystal Palace po Puchar Anglii, a w sierpniu dorzucił Tarczę Wspólnoty.