PSG pracuje nad nową umową dla Williana Pacho
Paris Saint-Germain ma ambitny plan związany z przedłużeniem kontraktu z jednym ze swoich najważniejszych obrońców. Nowa umowa miałaby obowiązywać aż do 2031 roku. Konkretnymi informacjami w tej sprawie podzielił się dziennik „L’Equipe”.
Źródło przekonuje, że zarząd klubu z Parc des Princes bardzo ceni Williana Pacho i chce docenić piłkarza nowym kontraktem. Ekwadorczyk ma być jednym z filarów długofalowego projektu związanego z ekipą z Paryża.
30-krotny reprezentant Ekwadoru trafił do zespołu Ligue 1 w sierpniu minionego roku z Eintrachtu Frankfurt. Francuski klub wyłożył na transakcję 40 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw takich drużyn jak Royal Antwerp czy Independiente del Valle.
W tym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w siedmiu spotkaniach. Okazję na poprawę swojego bilansu będzie miał już w piątek wieczorem. W ramach ósmej kolejki Ligue 1 paryżanie zmierzą się w roli gospodarza ze Strasbourgiem. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 20:45. Rywalizacja odbędzie się na Parc des Princes.
Jasne jest jednocześnie, że nie tylko Willian Pacho ma zostać nagrodzony nowym kontraktem. Gdy tylko dobiegną końca rozmowy z tym zawodnikiem, sternicy stołecznego klubu chcą również zatrzymać na dłużej takich graczy jak Fabián Ruiz, Bradley Barcola czy Senny Mayulu.
