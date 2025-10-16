Nowa umowa, wielkie plany i projekt przyszłości. PSG działa na rynku wewnętrznym

11:46, 16. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  L’Equipe

Paris Saint-Germain jest w trakcie prac związanych z przedłużeniem kontraktu z jednym z kluczowych zawodników. Wieści na ten temat przekazał dziennik "L’Equipe".

Willian Pacho
fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Willian Pacho

PSG pracuje nad nową umową dla Williana Pacho

Paris Saint-Germain ma ambitny plan związany z przedłużeniem kontraktu z jednym ze swoich najważniejszych obrońców. Nowa umowa miałaby obowiązywać aż do 2031 roku. Konkretnymi informacjami w tej sprawie podzielił się dziennik „L’Equipe”.

Źródło przekonuje, że zarząd klubu z Parc des Princes bardzo ceni Williana Pacho i chce docenić piłkarza nowym kontraktem. Ekwadorczyk ma być jednym z filarów długofalowego projektu związanego z ekipą z Paryża.

30-krotny reprezentant Ekwadoru trafił do zespołu Ligue 1 w sierpniu minionego roku z Eintrachtu Frankfurt. Francuski klub wyłożył na transakcję 40 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw takich drużyn jak Royal Antwerp czy Independiente del Valle.

W tym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w siedmiu spotkaniach. Okazję na poprawę swojego bilansu będzie miał już w piątek wieczorem. W ramach ósmej kolejki Ligue 1 paryżanie zmierzą się w roli gospodarza ze Strasbourgiem. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 20:45. Rywalizacja odbędzie się na Parc des Princes.

Jasne jest jednocześnie, że nie tylko Willian Pacho ma zostać nagrodzony nowym kontraktem. Gdy tylko dobiegną końca rozmowy z tym zawodnikiem, sternicy stołecznego klubu chcą również zatrzymać na dłużej takich graczy jak Fabián Ruiz, Bradley Barcola czy Senny Mayulu.

