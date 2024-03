Marcus Rashford coraz częściej wymieniany jest w gronie kandydatów do zastąpienia Kyliana Mbappe w Paris Saint-Germian. O ewentualnym transferze zawodnika Manchesteru United wypowiedział się szkoleniowiec klubu - Erik ten Hag.

Źródło: The Sun

Imago / Andrew Yates Na zdjęciu: Erik ten Hag

Marcus Rashford łączony jest z transferem do Paris Saint-Germain

Przyszłość Anglika skomentował Erik ten Hag

PSG oferuje Rashfordowi 500 tysięcy funtów tygodniowo

Rashford zostaje w Manchesterze, ten Hag nie odda gwiazdy

Marcus Rashford wymieniany jest w gronie najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Kyliana Mbappe w Paris Saint-Germain. Francuski klub oferuje 26-latkowi ogromną tygodniówkę rzędu 500 tysięcy funtów. Głos ws. ewentualnego odejścia wychowanka Manchesteru United zabrał opiekun Czerwonych Diabłów – Erik ten Hag.

– Nie po to przedłużaliśmy z nim kontrakt w poprzednim sezonie na pięć lat, żeby teraz go sprzedać – powiedział Holender cytowany przez dziennik The Sun.

Rashford częścią pierwszego zespołu Manchesteru United jest od sezonu 2016/2017. Po raz pierwszy zadebiutował w drużynie za kadencji Jose Mourinho. Od tego momentu zagrał dla Czerwonych Diabłów 393 mecze, w których strzelił 130 goli. Umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.