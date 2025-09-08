PSG może stracić pomocnika. Giganci Premier League zainteresowani graczem

PSG zdołało zatrzymać latem Senny'ego Mayulu. Według "TEAMtalk", 19-letni pomocnik znajdował się na celowniku Manchesteru City, Chelsea i Tottenhamu Hotspur.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Senny Mayulu z PSG wzbudza zainteresowanie angielskich gigantów

Paris Saint-Germain w zeszłym sezonie rozgromiło Inter Mediolan (5:0) w wielkim finale Ligi Mistrzów, a jedną z bramek zdobył zaledwie 19-letni Senny Mayulu, który na boisku pojawił się na siedem minut. Mimo krótkiego czasu gry, francuski pomocnik pokazał ogromny potencjał. W całym poprzednim sezonie Mayulu rozegrał nieco ponad 1000 minut we wszystkich rozgrywkach.

Obecnie Luis Enrique nie może w pełni korzystać z utalentowanego zawodnika, gdyż Mayulu przechodzi rehabilitację po kontuzji mięśniowej. Jego imponujące występy w barwach PSG sprawiły, że kluby Premier League uważnie śledziły rozwój młodego Francuza.

Według informacji „TEAMtalk”, Tottenham Hotspur skontaktował się z PSG w sprawie 19-latka w ostatnich godzinach letniego okna transferowego. Portal skazuje, że była to raczej inicjatywa wyrażająca zainteresowanie niż realna próba zakontraktowania zawodnika. PSG posiada jeszcze dwa lata kontraktu z Mayulu i nie jest obecnie skłonne rozważać jego sprzedaży.

Również Chelsea i Manchester City pozostają czujne, śledząc poczynania reprezentanta Francji do lat 20, by nie przegapić żadnego obiecującego talentu. W minionym sezonie Mayulu wystąpił w 34 spotkaniach PSG, strzelając sześć goli i notując trzy asysty. Środkowy pomocnik jest obecnie wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 15 milionów euro.