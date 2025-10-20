PSG i Bayern Monachium w lecie stoczą walkę o nową gwiazdę Bundesligi. Said El Mala znalazł się na celowniku europejskich gigantów, o czym informuje Bild.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Said El Mala, Jan Uwe Thielmann i Jakub Kamiński

PSG i Bayern powalczą o wszechstronnego napastnika

Siedem meczów, trzy gole i jedna asysta – takim dorobkiem legitymuje się Said El Mala, odkrycie tego sezonu Bundesligi. Młodzieżowy reprezentant Niemiec przyciągnął uwagę największych klubów świata. Bild przekonuje, że poczynania 19-latka bacznie obserwują nie tylko ligowi rywale Kolonii, ale także ekipy z Francji i Włoch.

Bayern Monachium i PSG, a także Inter i Borussia Dortmund – te cztery zespoły w letnim okienku spróbują przekonać Kozły do sprzedaży gwiazdki. Portal Transfermarkt wycenia El Malę na 18 milionów euro, ale wszechstronny napastnik jest warty zdecydowanie więcej.

Król strzelców tegorocznych Mistrzostw Europy do lat 19 (cztery trafienia) to wspólnie z Jakubem Kamińskim aktualnie także najlepszy snajper Kolonii w tym sezonie Bundesligi. Obaj zawodnicy mają po trzy bramki.