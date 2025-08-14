Ramos nie owijał w bawełnę. Wiadomo, co dalej z jego karierą w PSG

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Goncalo Ramos o przyszłości i plotkach transferowych

Paris Saint-Germain, mimo że trenowało zaledwie kilka dni przed starciem o Superpuchar Europy, sięgnęło po prestiżowe trofeum. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę dzięki świetnej postawie w końcówce rywalizacji. Po meczu konkretne stanowisko zajął jeden z kluczowych graczy zespołu z Ligue 1.

– Cieszę się, dziś jest ważny dzień – zdobyliśmy trofeum, które wiele dla nas znaczy, bo nie wiadomo, czy będziemy mieli jeszcze okazję o nie walczyć. Czy zostanę w PSG? Tak. Moje nastawienie jest takie samo: jestem gotowy wyjść na boisko, kiedy drużyna będzie mnie potrzebować. Jeśli dostanę piłkę, postaram się wpakować ją do bramki – powiedział Goncalo Ramos cytowany przez RMC Sport.

Portugalski napastnik trafił na Parc des Princes w styczniu 2024 roku z Benfiki. PSG zapłaciło za niego 65 milionów euro. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W trakcie ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata Ramos wystąpił w pięciu meczach, spędzając na boisku łącznie 181 minut. Natomiast w starciu o Superpuchar Europy grał zaledwie 13 minut, ale to wystarczyło, by wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry.

Dotychczas w barwach PSG Goncalo Ramos rozegrał 87 spotkań, zdobył 34 gole i zanotował osiem asyst.

