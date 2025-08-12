Donnarumma reaguje. Gwiazdor w konflikcie z PSG!

PSG kilka dni temu oficjalnie sprowadziło Lucasa Chevaliera, na którego zamierza postawić. Wypychany z klubu jest natomiast Gianluigi Donnarumma. Gwiazdor pragnie wyjaśnić swoją sytuację - informuje Fabrizio Romano.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma w konflikcie z PSG. To jedyne rozwiązanie?

Gianluigi Donnarumma nie znalazł się w kadrze Paris Saint-Germain na najbliższy mecz o Superpuchar Europy. To następstwo nieudanych negocjacji w sprawie przedłużenia obowiązującego do 2026 roku kontraktu. Na przestrzeni ostatnich miesięcy gwiazdor rozmawiał z klubem o nowej umowie, ale stronom nigdy nie udało się dojść do porozumienia. Paryżanie zareagowali więc bezwzględnie – wytypowali i sprowadzili Lucasa Chevaliera, który będzie nowym numerem jeden w bramce ekipy z Parc des Princes. Dla Donnarummy natomiast brakuje już miejsca.

PSG w pełni postawi na Chevaliera, co dla Donnarummy jest jednoznaczne z koniecznością szukania nowego klubu. W stolicy Francji panuje przekonanie, że włoski gwiazdor musi zostać sprzedany już teraz. Wycena sięga nawet 20 milionów euro, co w przypadku tak jakościowego nazwiska zdaje się być potężną promocją.

Sam Donnarumma jest mocno rozczarowany działaniami PSG i faktem, że tak szybko został odstawiony od kadry meczowej. W najbliższym czasie ma publicznie skomentować tę sytuację, a także w pełni wyjaśnić temat swojej przyszłości. Media bez jakichkolwiek wątpliwości twierdzą, że jego kariera w klubie dobiegła końca. Najbardziej prawdopodobny jest transfer już tego lata, choć w grę wchodzi również przesiedzenie całego sezonu na trybunach i odejście w przyszłym roku za darmo.