Donnarumma reaguje. Gwiazdor w konflikcie z PSG!

07:30, 12. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

PSG kilka dni temu oficjalnie sprowadziło Lucasa Chevaliera, na którego zamierza postawić. Wypychany z klubu jest natomiast Gianluigi Donnarumma. Gwiazdor pragnie wyjaśnić swoją sytuację - informuje Fabrizio Romano.

Gianluigi Donnarumma
Obserwuj nas w
fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma w konflikcie z PSG. To jedyne rozwiązanie?

Gianluigi Donnarumma nie znalazł się w kadrze Paris Saint-Germain na najbliższy mecz o Superpuchar Europy. To następstwo nieudanych negocjacji w sprawie przedłużenia obowiązującego do 2026 roku kontraktu. Na przestrzeni ostatnich miesięcy gwiazdor rozmawiał z klubem o nowej umowie, ale stronom nigdy nie udało się dojść do porozumienia. Paryżanie zareagowali więc bezwzględnie – wytypowali i sprowadzili Lucasa Chevaliera, który będzie nowym numerem jeden w bramce ekipy z Parc des Princes. Dla Donnarummy natomiast brakuje już miejsca.

PSG w pełni postawi na Chevaliera, co dla Donnarummy jest jednoznaczne z koniecznością szukania nowego klubu. W stolicy Francji panuje przekonanie, że włoski gwiazdor musi zostać sprzedany już teraz. Wycena sięga nawet 20 milionów euro, co w przypadku tak jakościowego nazwiska zdaje się być potężną promocją.

POLECAMY TAKŻE

Gianluigi Donnarumma
Donnarumma wyceniony. PSG ustaliło cenę
Gianluigi Donnarumma
Donnarumma „wystawiony” przez PSG! Możliwe tylko dwa rozwiązania
Luis Enrique
Enrique zaryzykuje w meczu o Superpuchar! Debiut cztery dni po transferze

Sam Donnarumma jest mocno rozczarowany działaniami PSG i faktem, że tak szybko został odstawiony od kadry meczowej. W najbliższym czasie ma publicznie skomentować tę sytuację, a także w pełni wyjaśnić temat swojej przyszłości. Media bez jakichkolwiek wątpliwości twierdzą, że jego kariera w klubie dobiegła końca. Najbardziej prawdopodobny jest transfer już tego lata, choć w grę wchodzi również przesiedzenie całego sezonu na trybunach i odejście w przyszłym roku za darmo.