PSG chce pomocnika Juventusu? Romano ujawnił nowe wieści

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Fagioli nie znajduje się na celowniku PSG

Juventus w ostatnim czasie przeczesuje rynek transferowy, by sprowadzić do klubu nowego obrońcę w obliczu kontuzji Gleisona Bremera i Juana Cabala. Zdaniem mediów głównym kandydatem do wzmocnienia defensywy jest Milan Skriniar z Paris Saint-Germain, który nie może liczyć na regularne występy w paryskim klubie. W ramach tej transakcji w przeciwną stronę mógłby powędrować Nicolo Fagioli.

Tak przynajmniej przekonywały niektóre źródła twierdząc, że taka operacja pozwoli Bianconerim na sfinalizowanie transferu Skriniara. Obecnie jego wysokie zarobki są problemem dla turyńczyków. Jednak zdaniem Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain nie pracuje na transferem pomocnika Juventusu. Co więcej, Stara Dama nie jest zainteresowana sprzedażą tego zawodnika w styczniu, choć spadł on nieco w hierarchii u Thiago Motty.

Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli Milan Skriniar trafi na Allianz Stadium to nie odbędzie się to kosztem Nicolo Fagiolego. Juventus liczy, że uda się sprowadzić Słowaka do Turynu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. PSG z kolei preferuje transfer definitywny, co może utrudnić negocjacje obu klubom. Na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii fani będą jednak musieli jeszcze trochę zaczekać. Saga z udziałem Skriniara z pewnością będzie ciągła się do styczniowego okienka.

