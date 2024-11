Pogba szuka nowego klubu. Zdecydowana reakcja Man Utd

Andrea Raffin / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba bez szans na powrót do Manchesteru United

Paul Pogba, po zawieszeniu na cztery lata, które później skrócono do 18 miesięcy, będzie mógł wrócić do gry w marcu 2025 roku. Od stycznia przyszłego roku może rozpocząć treningi z profesjonalnym zespołem, jednak Manchester United jasno zadeklarował, że nie zamierza pozwolić mu trenować w bazie w Carrington. Klub pod wodzą Rubena Amorima nie planuje powrotu Francuza, mimo spekulacji na temat możliwości takiej współpracy, donosi “Sportsmole.co.uk”.

Pogba, który opuścił Manchester United w 2012 roku, by dołączyć do Juventusu, wrócił na Old Trafford w 2016 roku za rekordowe 89 milionów funtów. Mimo chwilowych sukcesów, jak zdobycie Ligi Europy i Pucharu Ligi w sezonie 2016/17, jego drugi pobyt w United nie spełnił oczekiwań. Teraz, po problemach z kontuzjami i zawieszeniem, jego przyszłość w świecie futbolu jest niepewna.

Po zerwaniu kontraktu z Juventusem i braku propozycji od Manchesteru United, Pogba będzie musiał szukać nowego klubu. Według doniesień, 91-krotny reprezentant Francji rozważa oferty z Arabii Saudyjskiej oraz Major League Soccer. Jednym z możliwych kierunków jest Inter Miami, gdzie mógłby dołączyć do takich gwiazd jak Lionel Messi czy Luis Suarez.

Do czasu znalezienia klubu Pogba kontynuuje indywidualne treningi w Miami, pracując nad powrotem do formy. Chociaż jego kariera znalazła się na zakręcie, zainteresowanie ze strony lig pozaeuropejskich może dać mu szansę na odbudowę w nowym środowisku.