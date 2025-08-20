PSG chce sprzedać pomocnika. Gwiazdor przymierza się do transferu

Paris Saint-Germain porządkuje kadrę na sezonem 2025/26. Jak informuje Fabrizio Romano, pomocnik Carlos Soler ma opuścić Parc des Princes w najbliższym czasie.

Carlos Soler opuści PSG w ciągu najbliższych dni

Paris Saint-Germain ma za sobą historyczny sezon. Drużyna Luisa Enrique sięgnęła po pierwsze trofeum Ligi Mistrzów, gromiąc w finale Inter Mediolan (5:0). Do tego francuski gigant dołożył także kolejne mistrzostwo Francji, potwierdzając absolutną dominację na krajowym podwórku.

Latem w Paryżu nie zabrakło wzmocnień – szeregi klubu zasilili Ilya Zabarnyi oraz bramkarz Lucas Chevalier, który ma przejąć rolę pierwszego golkipera i zastąpić niechcianego już Gianluigiego Donnarummę. Kadra paryżan wciąż przechodzi istotne porządki.

Według najnowszych doniesień Fabrizio Romano, przesądzona została przyszłość Carlosa Solera. Hiszpański pomocnik opuści PSG w ciągu najbliższych 10 dni, a klub rozważa jego definitywną sprzedaż lub wypożyczenie. Jego kontrakt na Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2027 roku.

28-letni Soler trafił do PSG w 2022 roku z Valencii. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w West Hamie United, gdzie miał okazję do regularnych występów w Premier League. Co ciekawe, priorytetem hiszpańskiego pomocnika pozostaje powrót do La Liga lub transfer do Premier League.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Atletico Madryt. Dla hiszpańskiego klubu mogłoby to być cenne wzmocnienie środka pola, a dla samego piłkarza szansa na powrót do ojczyzny.