Paris Saint-Germain tego lata może jeszcze stracić pomocnika. A chodzi konkretnie o Carlosa Solera. Hiszpan znalazł się na radarze Atletico Madryt, które myśli o wypożyczeniu - donosi Hector Gomez.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Carlos Soler na celowniku Atletico Madryt

Paris Saint-Germain w minioną środę zdobyło pierwsze trofeum w sezonie 2025/26. Podopieczni Luisa Enrique okazali się lepsi po rzutach karnych od Tottenhamu Hotspur w meczu o Superpuchar Europy. Paryżanie rozgrywki ligowe rozpoczną już w niedzielę. Tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Nantes. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o 20:45.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Paris Saint-Germain przekazuje Hector Gomez. Otóż wkrótce może dojść do rozstania z zawodnikiem. A chodzi konkretnie o Carlosa Solera. Hiszpański piłkarz może wrócić do rodzimej ligi. Pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Atletico Madryt.

Dziennikarz zaznaczył jednak, że strony nie spieszą się dobiciem targu. Atletico Madryt chce wypożyczyć Carlosa Solera, ale cała sytuacja ma rozstrzygnąć się dopiero w ostatnich dniach letniego okienka transferowego. Czas pokaże, czy 28-latek ostatecznie trafi do drużyny prowadzonej przez Diego Simeone.

Carlos Soler w minionym sezonie był zawodnikiem West Hamu United, do którego został wypożyczony. Hiszpan w barwach angielskiego zespołu rozegrał 33 spotkania. Statystyki pomocnika nie są imponujące. Udało mu się zgromadzić na koncie tylko jedno trafienie, a także tyle samo asyst.