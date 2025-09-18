Przyszłość Lookmana wyjaśniona. Przynajmniej do stycznia

Ademola Lookman po blisko dwumiesięcznej przerwie wrócił do treningów z drużyną. Według "Calciomercato" nigeryjski napastnik Atalanty może znaleźć się w kadrze na mecz z Torino w 4. kolejce Serie A.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Atalanta odzyskuje Lookmana po zawirowaniach transferowych

Ademola Lookman pojawił się ponownie na zajęciach Atalanty i pracował z zespołem trenowanym przez Ivana Juricia. To pierwszy pełny trening z drużyną w tym sezonie, co oznacza, że napastnik jest gotowy do powrotu na boisko. Sytuacja ma miejsce tuż po porażce z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, która mocno odbiła się na nastrojach w Bergamo.

Powrót Lookmana jest szczególnie istotny, bo Atalanta zmaga się z problemami kadrowymi. Gianluca Scamacca wcześniej doznał urazu, a Charles De Ketelaere wypadł po spotkaniu z PSG i nie zagra przeciwko Torino. Juric potrzebuje więc alternatyw w ataku, a Nigeryjczyk może wypełnić tę lukę i dodać zespołowi jakości w ofensywie.

Choć ponowne włączenie do drużyny stanowi wzmocnienie na najbliższe tygodnie, przyszłość Lookmana pozostaje niepewna. Zimą piłkarz może być dostępny na rynku transferowym, jeśli pojawią się konkretne oferty. Klub wstępnie oczekuje sumy przekraczającej 50 milionów euro, ale ostateczne decyzje zależeć będą od formy zawodnika i jego wkładu w grę drużyny w kolejnych miesiącach.

Równie ważne jak aspekty sportowe były rozmowy w szatni. Lookman spotkał się z Juriciem i kolegami z zespołu, podkreślając, że trudne lato ma już za sobą i jest gotów dać z siebie wszystko dla Atalanty. Według relacji atmosfera uległa poprawie, a zawodnik odzyskał spokój i motywację.

