Przemysław Wiśniewski dał zielone światło na transfer do Widzewa Łódź. Jak się okazuje, reprezentant Polski wcale nie musi jeszcze wracać do PKO Ekstraklasy. Defensor Spezii znalazł się właśnie na celowniku Sassuolo - informuje calciospezia.it.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Sassuolo obserwuje Przemysława Wiśniewskiego

Przemysław Wiśniewski przebojem wdarł się do kadry Jana Urbana. Selekcjoner reprezentacji Polski niespodziewanie postawił na tego defensora, a on od pierwszego meczu prezentował wysoką dyspozycję. Dziś oczekiwania względem 27-latka są spore w naszym kraju. Defensor zaczął poważnie rozważać zmianę barw klubowych, ponieważ na co dzień występuje na poziomie Serie B w Spezii Calcio.

Wiele na to wskazuje, że Przemysław Wiśniewski lada moment wróci na boiska PKO Ekstraklasy. Reprezentant Polski dał już zielone światło na transfer do Widzewa Łódź. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości defensora przekazuje serwis calciospezia.it. Otóż 27-latkiem wcale nie musi wracać do ojczyzny, ponieważ może pojawić się na stole włoska oferta. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Sassuolo.

Klub z włoskiej elity jeszcze nie rozpoczął prac mających na celu sprowadzenie Przemysława Wiśniewskiego. Neroverdi muszą się ewidentnie pospieszyć, gdyż defensor lada moment może wylądować w Widzewie Łódź. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje wychowanek Górnika Zabrze. Warto zaznaczyć, że w Sassuolo występuje inny reprezentant Polski – Sebastian Walukiewicz.

Przemysław Wiśniewski w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań w koszulce Spezii Calcio. Polak nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu.