fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Maj

Ruch Chorzów przygotowuje się już do kolejnej części sezonu, w której celem ma być wywalczenie awansu do Ekstraklasy. 14-krotny mistrz Polski właśnie poinformował, że nowym zawodnikiem pierwszej drużyny będzie Przemysław Maj, broniący ostatnio barw Stali Mielec.

Ruch Chorzów poinformował o pozyskaniu kolejnego pomocnika

Szeregi Niebieskich zasilił Przemysław Maj, który został wypożyczony ze Stali Mielec do końca sezonu

19-latek może grać na lewej lub prawej pomocy

Przemysław Maj zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego. Tymczasem 9 stycznia zacznie treningi na boisku. Kolejnym etapem będzie zgrupowanie w Rybniku-Kamieniu, które potrwa od 19 do 28 stycznia. Wezmą w nim udział Kacper Skwierczyński i Przemysław Maj. Pierwszy trafił do ekipy z Chorzowa z Legii Warszawa, a drugi zasilił właśnie Niebieskich ze Stali Mielec, zostając wypożyczonym do końca sezonu z opcją transferu definitywnego.

Maj ma wzmocnić chorzowski team na bokach pomocy, mogąc grać zarówno na prawej, jak i lewej stronie. Będzie zatem ciekawą alternatywą między innymi dla Tomasza Wójtowicza. Młodzieżowy reprezentant Polski do tej pory nie miał w zespole następcy. Aktualnie sytuacja pod tym względem będzie wyglądała znacznie lepiej.

Nowy nabytek chorzowian to wychowanek Stali Mielec. Maj trafił do ekipy, w której w przeszłości błyszczał Grzegorz Lato, w 2019 roku. Z kolei w listopadzie 2020 dołączył do pierwszego zespołu. 19-latek ma na swoim koncie 10 występów w Ekstraklasie, w których zanotował jedną asystę. W tej kampanii rozegrał pięć meczów, a kluczowe podanie zanotował w wygranym starciu z Lechem Poznań (2:0). Maj w rywalizacji z mistrzami Polski spędził na boisku 42 minuty, zmieniając w 48. minucie kontuzjowanego Bartłomieja Ciepiela.

Niebiescy pierwsze spotkanie ligowe w 2023 roku rozegrają w roli gospodarza z Chrobrym Głogów. Tydzień później na drodze Ruchu stanie natomiast wicelider rozgrywek Puszcza Niepołomice, z którą chorzowianie zmierzą się na wyjeździe. Pierwszy sparing w tym roku chorzowianie rozegrają z kolei 14 stycznia z Polonią Bytom na stadionie Silesii Miechowice.

