fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Polonia Bytom

Ruch Chorzów miał lekko pkrzyżowane plany, gdy okazało się, że Wisła Kraków wyjeżdza w styczniu na zgrupowanie do Turcji. Niebiescy mieli zagrać sparing z Biała Gwiazdą w ramach przygotowań do drugiej części sezonu Fortuna 1 Ligi. Ostatecznie nie dojdzie on do skutku, a już wiadomo, że władze klubu z Cichej znalazły nowego sparingpartnera. Bedzie nim Polonia Bytom.

Ruch Chorzów w pierwszym meczu w 2023 roku zmierzy się z Polonią Bytom

Niebiesko-czerwoni zagrają z 14-krotnym mistrzem Polski w połowie stycznia

Drużyna z III Ligi zastąpi chorzowianom Wisłę Kraków, która pierwotnie miała zmierzyć się z Niebieskimi

Ruch znalazł kolejnego sparingpartnera

Ruch Chorzów przed wznowieniem rywalizacji na zapleczu PKO Ekstraklasy będzie trenował na swoich obiektach, a także na zgrupowaniu w Rybniku-Kamieniu. Zanim ono sie odbędzie, to Niebiskich czeka mecz kontrolny z Polonią Bytom. Ekipa z III Ligi sprawdzi formę podopiecznych Jarosława Skrobacza w zastępstwie za Wisłe Kraków już 14 stycznia.

Tymczasem od 19 do 28 stycznia chorzowianie tradycyjnie będą szlifować formę w Rybniku-Kamieniu, gdzie rozegrają cztery sparingi. W tym dwa w ciągu jednego dnia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 stycznia, gdy na drodze Niebieskich stanie SKRA Częstochowa. Cztery dni później formę Ruchu sprawdzą Pniówek Pawłowice i Odra Wodzisław. Tymczasem 28 stycznia rywalem chorzowian będzie Hutnik Kraków.

Ostatnim rywalem Niebieskich przed ligowym meczem z Chrobrym Głogów będzie natomiast GKS Jastrzębie. Potyczka z drużyną z trzeciego poziomu rozgrywkowego będzie zatem próbą generalną Ruchu przed powrotem do ligowego grania. Wznowienie rozgrywek w Fortuna 1 Lidze będzie miało natomiast miejsce w drugi weekend lutego.

