Barcelona sprowadzi Alvareza?! Laporta nie ma wątpliwości

Barcelona być może będzie mogła ruszyć po Juliana Alvareza. "Nie jest zawodnikiem, który zrujnowałby bank" - powiedział Joan Laporta, włodarz Barcelony w rozmowie z "SER Catalunya".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona może ruszyć po Alvareza, Laporta zapowiada

Barcelona latem będzie musiała dość mocno podziałać na rynku transferowym. Eksperci i dziennikarze, ale także kibice, nie mają żadnych wątpliwości, że do drużyny Hansiego Flicka przydałby się nowy obrońca oraz przede wszystkim napastnik. Poza tym należy podjąć decyzję co do skrzydłowego; czy Marcus Rashford zostanie wykupiony, czy też nie.

Ogólnie więc sporo powinno dziać się w klubie ze stolicy Katalonii. W ostatnim czasie jednak jednym z najgorętszych tematów jest sprawa nowego napastnika. W tym kontekście wielokrotnie padało nazwisko Juliana Alvareza z Atletico Madryt, którego zakup przez Barcelonę miałby być możliwy. Powiedział o tym sam Joan Laporta w rozmowie z radio „SER Catalunya”.

– To świetny piłkarz i pasowałby do systemu Barcelony. Nie jest zawodnikiem, który zrujnowałby bank. Najpierw musiałby pokazać chęć transferu, i to za cenę, która będzie opłacalna. Czy ogólnie przyjdzie środkowy napastnik? Najpierw musimy wygrać wybory, a potem Deco podejmie decyzję. Na razie mamy Lewandowskiego i Ferrana. Nie jest wykluczone, że przyjdzie kolejny, ale zobaczymy; Deco nad tym pracuje – powiedział Joan Laporta, najprawdopodobniej przyszły prezydent Barcelony w rozmowie z „SER Catalunya”.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań i zdobył 14 goli oraz zanotował sześć asyst. 26-letni reprezentant Argentyny wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 100 milionów euro. Atletico Madryt ma oczekiwać jednak kwoty nieco wyższej.

