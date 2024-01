IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana musi mierzyć się ze sporą krytyką, odkąd trafił na Old Trafford

Manchester United rozważa zimowy transfer Ivana Provedela z SS Lazio

O Włochu zrobiło się w tym sezonie głośno, gdy strzelił bramkę przeciwko Atletico Madryt na wagę remisu

Provedel na celowniku Manchesteru United

Transfer Andre Onany z Interu Mediolan do Manchesteru United nie okazał się, jak dotąd, strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Kamerunu miał dać Czerwonym Diabłom natychmiastowy skok jakościowy. Erik ten Hag liczył nie tylko na umiejętności bramkarskie sensu stricto, ale i na zdolność do gry nogami w wykonaniu 27-latka. Jego pierwsze półrocze na Old Trafford było jednak rozczarowujące. Do tego golkiper przebywa obecnie na Pucharze Narodów Afryki i nie może pomóc swojej drużynie klubowej.

Może się jednak okazać, że gdy Onana wróci do Anglii, nie będzie już niekwestionowanym numerem jeden. Według dziennikarzy Quotidiano Sport, Manchester United rozważa kupno Ivana Provedela już w trakcie zimowego okienka transferowego. Włoch zbiera świetne recenzje w SS Lazio. Do tego zrobiło się o nim głośno, gdy w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów zdobył w końcówce spotkania gola na wagę remisu przeciwko Atletico Madryt.

Golkiper trafił do Rzymu półtora roku temu za 2,5 miliona euro. Jeżeli Czerwone Diabły liczą na jego usługi, będą musiały wydać znacznie więcej. Portal Transfermarkt wycenia 29-latka na 14 milionów euro.

Provedel wystąpił w tym sezonie 27 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. 10 razy udało mu się zachować czyste konto.

