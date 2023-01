PressFocus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Fabrizio Romano informuje, że Graham Potter odegrał kluczową rolę w transferze Mychajło Mudryka do Chelsea. Menedżer The Blues miał kilka dni temu osobiście porozmawiać z reprezentantem Ukrainy.

Chelsea niespodziewanie wygrała wyścig po Mudryka

Kluczowa miała okazać się rozmowa Pottera z reprezentantem Ukrainy

Kwota transferu może wynieść nawet 100 mln euro

Potter namówił Mudryka na transfer do Chelsea?

Mychajło Mudryk zaliczył świetne występy w Lidze Mistrzów, czym zwrócił na siebie uwagę wielu europejskich klubów. Najbardziej zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Ukrainy był Arsenal, który przez jakiś czas negocjował warunki transferu. Kanonierzy złożyli aż trzy oferty i w momencie, gdy wydawało się, że ostatnia z nich jest zadowalająca do gry niespodziewanie włączyła się się Chelsea.

The Blues zaoferowali Szachtarowi 70 milionów euro i dodatkowe 30 milionów euro w formie bonusów, a propozycja została niezwłocznie przyjęta przez zespół z Ukrainy. Jak się okazuje kluczową rolę w tym transferze miał też odegrać menedżer Chelsea Graham Potter.

Fabrizio Romano poinformował, że szkoleniowiec osobiście rozmawiał z Mudrykiem w sprawie jego transferu na Stamford Bridge. Trener chciał mu przedstawić plany londyńskiego zespołu, a także poinformować go o roli, jaką odegra w klubie. Ta rozmowa miała skusić reprezentanta Ukrainy to zmiany planów wobec jego chęci dołączenia do Arsenalu, o czym dawał znać nawet w mediach społecznościowych.

Włoski dziennikarz informuje, że Mudryk w niedzielne przedpołudnie ma przejść testy medyczne w nowym klubie przed oficjalnym podpisaniem kontraktu. Gracz pojawi się także na trybunach podczas meczu Cheslea z Crystal Palace, gdzie będzie mógł obserwować swoich kolegów na żywo.

