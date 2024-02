IMAGO / Paul Marriott Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Tottenham Hotspur radzi sobie nad wyraz dobrze pod wodzą Ange’a Postecoglou

Australijczyka łączy się z przejęciem Liverpoolu od przyszłego sezonu

58-latek uniknął jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie

“Czy przyjmuję to jako komplement? To zależy”

Tottenham Hotspur bardzo dobrze radzi sobie pod wodzą Ange’a Postecoglou. Chociaż Australijczyk przejął drużynę w niezwykle skomplikowanym momencie i musiał radzić sobie bez Harry’ego Kane’a, jego zespół notuje wyniki ponad stan. Po 24 kolejkach Koguty zajmują czwarte miejsce w Premier League i znajdują się na najlepszej drodze powrotnej do Ligi Mistrzów.

To sprawia, że światowe media łączą 58-latka z przejęciem posady po Juergenie Kloppie. Niemiec ujawnił, że po sezonie opuści Liverpool FC. Postecoglou uniknął jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.

– Być może znajduję się na krótkiej liście. Nie sądzę, bym chciał powiedzieć na ten temat cokolwiek, bo nie sądzę, by wpłynęło to na moje życiowe priorytety i profesjonalne zachowanie. Czy traktuję to jako komplement? To zależy. Jeśli to jednak tylko ludzie rzucający nazwiska, to kogo to obchodzi? Ostatecznie, jeśli wykonuję dobrą pracę, chciałbym, by ludzie się o tym w jakiś sposób dowiedzieli. Ale takie “gadki-szmatki” mnie nie interesują – powiedział dość zawile Australijczyk.

Jego Tottenham zmierzy się w sobotę o godzinie 16:00 z Wolverhampton Wanderers.

Czytaj więcej: Arsenal w letnim okienku rozważy sprzedaż pomocnika.