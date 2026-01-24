Postecoglou może wrócić do swojego byłego klubu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Celtic rozważa zatrudnienie byłego szkoleniowca

Celtic może wkrótce znów szukać nowego menadżera. Klub co prawda niedawno zatrudnił Martina O’Neilla, jednak jego przyszłość na Celtic Park stoi pod znakiem zapytania. Według doniesień jest mało prawdopodobne, że szkoleniowiec pozostanie w klubie po sezonie.

W związku z tym już teraz pojawiają się nazwiska potencjalnych następców. Jednym z nich jest Ange Postecoglou, który wcześniej odnosił sukcesy ze szkocką ekipą. Australijczyk pozostaje bez pracy od października 2025 roku, gdy zakończył krótką i kompletnie nieudaną przygodę z Nottingham Forest.

Ostatnie miesiące nie były dla 60-latka łatwe. Choć wygrał Ligę Europy z Tottenhamem, to stracił posadę ze względu na słabe wyniki w lidze, a później nie odnalazł się w klubie z West Bridgford. Mimo to na Celtic Park wciąż jest wspominany pozytywnie, co z pewnością działa na jego korzyść.

Jednocześnie nie jest on głównym faworytem. Na szczycie listy życzeń znajduje się Roberto Martinez, który prowadzi reprezentację Portugalii. Hiszpan nie pracował w klubie od 2016 roku, kiedy to odszedł z Evertonu, jednak jego kandydatura jest traktowana bardzo poważnie. Celtic ma jeszcze trochę czasu, żeby przeanalizować wszystkie dostępne opcje i podjąć ostateczną decyzję.

